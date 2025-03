Junta da Chamusca e Pinheiro Grande distribuiu bolsas de estudo

A União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande entregou 20 bolsas de estudo a alunos do Ensino Superior, numa cerimónia realizada a 15 de Fevereiro.

O executivo da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande entregou bolsas de estudo a alunos do Ensino Superior pelo quinto ano consecutivo. No dia 15 de Fevereiro foram atribuídas 20 bolsas de estudos relativas ao ano lectivo de 2024/25, no valor de 500 euros cada uma. 16 bolsas foram atribuídas a alunos de mestrado e quatro a alunos de doutoramento. No total, são 10 mil euros de investimento em bolsas de estudo entregues pela união de freguesias liderada por Rui Martinho.