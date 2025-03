Moradores de rua em Santarém queixam-se de danos causados por camiões

Estacionamento de veículos pesados na Rua Florentino Pereira Mota tem causado danos em passeios e lancis em urbanização próxima do Centro Escolar Salgueiro Maia em Santarém. Moradores reclamam obras.

O estacionamento de veículos pesados na Rua Florentino Pereira Mota, em Santarém, tem motivado reclamações de alguns moradores, devido aos danos que as viaturas causam no piso, nos passeios e nos lancis. A situação foi mais uma vez exposta em reunião do executivo da Câmara de Santarém, onde um morador foi pedir que se tomassem medidas, referindo que há algumas semanas estiveram no local o presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, e o vereador Manuel Afonso (PS), mas até agora nada foi feito.

Manuel Afonso confirmou que esteve no local e revelou que ficou definido que a junta de freguesia procedesse a uma avaliação de tudo o que é necessário fazer nessa zona, para posteriormente se avançar com as obras através de um contrato interadministrativo a celebrar entre a câmara e a junta. Esse modelo permite uma intervenção mais célere, suportando o município as despesas dos trabalhos. O vereador disse também que querem remover em breve os automóveis abandonados nessa urbanização próxima do Centro Escolar Salgueiro Maia, que ocupam lugares de estacionamento.

Já o presidente da câmara, João Leite (PSD), reforçou que a parceria com a junta de freguesia é a solução pensada para reparar o que é necessário nessa zona. Referiu ainda que estão a trabalhar na criação de um espaço destinado especificamente a estacionamento de veículos pesados, para acabar com o estacionamento indiscriminado de viaturas de grandes dimensões em vários pontos da cidade.