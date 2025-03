Obras nas piscinas municipais do Cartaxo vão custar caro

Piscinas cobertas do Cartaxo estão encerradas desde Março de 2022 por falta de manutenção e danos irreparáveis.

A Câmara do Cartaxo recebeu os resultados de consultas preliminares ao mercado para recuperar as piscinas cobertas, todos eles acima da estimativa do projectista, que ronda os 2,3 milhões de euros, após revisão do projecto. Um dos valores apresentado à autarquia apontava mesmo para o dobro desse montante, chegando aos 4,6 milhões de euros. Recorde-se que as piscinas cobertas encerraram ao público em Março de 2022 por graves problemas nos equipamentos de filtragem e no sistema de condutas de água, desencadeados por falta de manutenção. A falta de manutenção causou problemas nos filtros e várias roturas nas tubagens, inutilizando o equipamento, uma vez que é impossível assegurar a temperatura e a qualidade da água de acordo com as normas estabelecidas pela Administração Regional de Saúde.