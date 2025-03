Prisão preventiva para homem acusado de roubos em Torres Novas

Suspeito de 52 anos está associado a vários crimes de furto e roubo na cidade de Torres Novas. Suspeito foi detido fora de flagrante delito na sequência de investigações.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Tribunal Judicial de Santarém decretou a prisão preventiva para um homem de 52 anos suspeito da autoria dos crimes de furto e roubo na cidade de Torres Novas, anunciou o comando distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP). Em comunicado, a PSP indica que o suspeito, “detido no cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito”, está “indiciado da prática de sete crimes de furto, um crime de furto qualificado e cinco crimes de roubo” em Torres Novas.

Segundo o Comando Distrital de Santarém da PSP, a detenção foi operacionalizada através dos agentes da esquadra de Torres Novas, “na sequência de diligências de investigação de inquérito por crimes de roubo e furto na cidade de Torres Novas”. O detido foi sujeito a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santarém na terça-feira, dia 25 de Fevereiro, “tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva”, pode ler-se na nota informativa.

O Comando Distrital de Santarém da PSP, no comunicado, apela “a todos os cidadãos que sejam alvo de um ilícito criminal ou que tenham conhecimento da ocorrência de um qualquer tipo de crime, que denunciem os mesmos de imediato às autoridades locais”.