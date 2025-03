Rotunda junto ao Torreshopping está a ser repavimentada

Repavimentação da rotunda que liga a Estrada Nacional 3 e a Avenida do Bom Amor, em Torres Novas, arrancou e vai durar um mês.

A rotunda que liga a Estrada Nacional 3 (desclassificada) e a Avenida do Bom Amor, em Torres Novas, junto ao Torreshopping começou a ser repavimentada no dia 24 de Fevereiro, o que está a obrigar ao condicionamento do trânsito no local, com a circulação a fazer-se de forma alternada. Os trabalhos, adjudicados à empresa Construções Pragosa, S.A., pelo valor de 71 mil euros (mais IVA), têm a duração prevista de 30 dias.

O objectivo da empreitada, refere o município de Torres Novas em comunicado, passa por intervir nos pavimentos, que se encontram bastante degradados, o que provoca instabilidade e desconforto na circulação rodoviária, num local onde o trânsito é bastante intenso ao longo do dia, com elevado tráfego de veículos pesados, “apresentando a rotunda perigos para os utentes”.

O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos do Distrito de Santarém (MUSP), que tem alertado para o mau estado do pavimento de rotundas em Torres Novas, lamenta em comunicado que “só agora” e ao fim de “anos”, o município tenha avançado com a obra. “Sempre foi transmitido pelos responsáveis autárquicos que o arranjo da rotunda era da responsabilidade da obra da IP [Infraestruturas de Portugal], ligação da ZI [Zona Industrial] de Riachos à A23, anunciada em 2017 e com promessa de estar pronta em finais de 2024, por sinal bastante atrasada”, refere o MUSP, questionando o porquê de o município assumir agora, “com eleições à porta”, a obra e ir gastar quase 90 mil euros.