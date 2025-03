Talude perigoso em A-dos-Melros já está a ser reparado

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira já iniciou os trabalhos de reparação do talude, junto à estrada principal, em A-dos-Melros. Em resposta a O MIRANTE, a autarquia liderada por Fernando Paulo Ferreira diz que os trabalhos começaram no dia 17 de Fevereiro, uma vez que estava em causa a segurança e usufruto público das escadas junto ao muro.

Os trabalhos que estão a decorrer incidem na execução de um novo muro de suporte de terras. O muro estava sinalizado pela Câmara de Vila de Xira desde Novembro do ano passado, no sentido de chegar aos proprietários.