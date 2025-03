Uma Ana Moura ousada com três músicos e quatro dançarinos no Teatro Virgínia

O Teatro Virgínia, em Torres Novas, a única sala da região com uma programação regular de espectáculos de qualidade (saúdo o esforço nesse sentido de Ourém e Tomar), apresentou, a 1 de Março, sábado, o concerto “Casa Guilhermina” de Ana Moura.

Foi uma nova e ousada Ana Moura, que eu já tinha ouvido na rádio e visto e ouvido televisão, que se apresentou em Torres Novas. E ao vivo é sempre diferente. Espectáculo bem construído e apresentado, valorizado pelos quatro bailarinos e pela própria plasticidade, sensualidade e coreografias da cantora - sozinha ou com os bailarinos - e bons efeitos de luz. Músicos apenas três: guitarra portuguesa, bateria e baixo.

Foi excelente e com ritmos e sonoridades variadas que desafiam a imaginação e universos culturais de quem assiste. Pessoalmente, para tentar explicar melhor, numa das canções - graças a uma sensual coreografia e aos efeitos de luz e som, senti que tinha ficado a entender melhor porque é que Herodes Antipas acedeu a mandar decapitar S. João Baptista em troca da dança de Ana “Salomé” Moura, na sua festa de aniversário. E já vi várias versões do episódio, no cinema.

O único e grande senão do espectáculo é o som. Eu que fiquei numa das primeiras filas terei sido dos mais afectados. Houve um tal excesso de reverberações, samplagens e outros efeitos que, a certa altura, tornou-se extremamente saturante a nível auditivo. Até quando a cantora estava a falar com o público parecia haver reverberação.

Rui Ricardo