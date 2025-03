VFX investe 800 mil euros em ilhas ecológicas

Devido ao aumento significativo da deposição de resíduos no concelho, o município de Vila Franca de Xira aprovou um investimento de 800 mil euros para a aquisição de novos equipamentos subterrâneos de deposição de resíduos selectivos e indiferenciados, também chamadas de ilhas ecológicas. A medida visa melhorar as condições de higiene e salubridade dos pontos de recolha e uniformizar o equipamento disponível aos munícipes, numa altura em que vários locais das cidades do concelho estão sujas e com lixo acumulado junto dos contentores e ilhas ecológicas. O contrato de aquisição destes novos equipamentos está sujeito a um procedimento pré-contratual, ao qual acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, com encargos plurianuais no orçamento, a saber: 505 mil euros em 2025 e 479 mil euros em 2026.