Vitória de Santarém goleia e leva Supertaça Distrital de Futsal feminino

A equipa sénior feminina do Vitória Clube de Santarém venceu a Supertaça Distrital de Futsal depois de bater o GDR Sardoal por expressivos 21-0, em jogo disputado na tarde de domingo, 9 de Março, em Minde. É a segunda vez que o clube de Santarém vence este troféu, que junta esta época ao Campeonato Interdistrital e à Taça Distrital. Trata-se do 72.º troféu oficial da história do Vitória de Santarém.