Guardiões do Rio Almonda procuram voluntários para reforçar equipa

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas vai acolher a 15 de Março uma acção de formação dedicada à preservação do rio Almonda para aqueles que de forma voluntária se queiram juntar aos Guardiões do Rio Almonda. Este é um projecto do município de Torres Novas focado na monitorização e conservação deste ecossistema, promovendo a consciencialização ambiental e o envolvimento da comunidade. A iniciativa, que decorre entre as 09h30 e as 17 h00, pretende promover o acompanhamento de ecossistemas de água doce e desenvolver competências para a realização de planos de acção de monitorização. Além disso, serão abordadas questões sobre biodiversidade e boas práticas para a preservação do rio. A acção destina-se a cidadãos maiores de 18 anos interessados em contribuir para a protecção ambiental.