PS escolhe Florbela Balbino para liderar lista à freguesia de Samora Correia

Florbela Balbino, de 49 anos, é candidata à presidência da Junta de Freguesia de Samora Correia e traz consigo experiência no sector social.

O Partido Socialista aposta em Florbela Balbino para tentar conquistar a Junta de Freguesia de Samora Correia nas próximas eleições autárquicas. Técnica de apoio psicossocial de profissão, a candidata de 49 anos é apresentada como uma figura com forte ligação à comunidade e com um percurso consolidado na área da acção social.

Com um perfil marcado pelo envolvimento associativo e trabalho próximo das populações, Florbela Balbino promete aplicar a sua experiência na construção de políticas sociais que respondam às necessidades da freguesia. A equipa que a acompanha na lista para o executivo é composta por Patrícia Malico, Sérgio Faria, Paula Sequeira e Diogo Andrade.