Augusto Marques volta a liderar lista da CDU em Samora Correia

A CDU apresentou os primeiros nomes da candidatura à Assembleia de Freguesia de Samora Correia para as próximas eleições autárquicas. A lista é liderada por Augusto Marques, actual presidente da junta de freguesia, e composta por elementos com diferentes experiências profissionais. Augusto Marques tem 45 anos e é técnico de desporto. Como número dois concorre Teodora Coutinho, de 57 anos, operária fabril, seguida de Dora Ramos, de 52 anos, assessora de direcção. Integram ainda a lista da CDU Bruno Santos, 37 anos, responsável de armazém; André Lopes, 24 anos, estudante; e Patrícia Pernes, 35 anos, administrativa.