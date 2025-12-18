Alenquer renova a magia do Natal com programação para todas as idades

O espírito natalício volta a envolver o concelho de Alenquer com o regresso da programação do Alenquer Presépio de Portugal, até 6 de Janeiro. A encosta da vila de Alenquer volta a ter o imponente Presépio Monumental, criado em 1968 em homenagem às vítimas das cheias de 1967, e hoje símbolo maior da identidade local.

A programação natalícia inclui pista de gelo, peças de teatro, actividades circenses, mercadinho e livraria de Natal, carrossel, concertos, parque de diversões dos duendes, exposições, presépios e muitas outras experiências para todas as idades. O comboio de Natal, outra das atracções da época e de frequência gratuita, volta a ser uma realidade para ligar todas as actividades. São 19 pontos de interesse diferentes em 14 locais da vila presépio de Portugal.

Para além do concurso de presépios, vai decorrer junto do comércio local a 10.ª edição do concurso “Alenquer+Natal é no Comércio Tradicional”, promovido em parceria com a ACICA. Entre 2 e 29 de Dezembro, por cada 10 euros em compras nas lojas aderentes, os clientes recebem uma senha habilitada a prémios num valor total de 4.050 euros, sendo o sorteio efectuado no dia 3 de Janeiro de 2026. A tradição não se cumpre sem a magia da noite de 5 para 6 de Janeiro de 2026, quando Alenquer volta a viver o tradicional Pintar e Cantar dos Reis.