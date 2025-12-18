uma parceria com o Jornal Expresso

Atrasos adiam conclusão de obras na piscina de Minde para o próximo ano

A Câmara Municipal de Alcanena ratificou, na reunião de 2 de Dezembro, trabalhos complementares da empreitada de eficiência energética da piscina de Minde. A obra, que arrancou em Julho de 2025, estava prevista terminar este ano, mas segundo o presidente da câmara, Rui Anastácio, sofreu alguns atrasos.
Rui Anastácio explicou que “em obras há sempre imprevistos” e que, apesar do prazo inicial, a conclusão só deverá acontecer no início do próximo ano, entre Janeiro ou Fevereiro de 2026. O autarca sublinhou ainda a urgência da obra, lembrando que a sua conclusão é essencial para permitir avançar com as obras previstas para a piscina de Alcanena.
Recorde-se que a obra de eficiência energética da piscina de Minde é financiada pelo programa Centro 2030 e os trabalhos incluem a substituição das coberturas da piscina, renovação dos equipamentos de aquecimento de águas e do ar ambiente, instalação de painéis fotovoltaicos e instalação de painéis solares térmicos. Os trabalhos em curso permitirão baixar significativamente a fatura energética, mantendo o Município o compromisso de melhorar as infraestruturas desportivas e de lazer ao dispor dos munícipes.

