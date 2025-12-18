uma parceria com o Jornal Expresso

Autocarro abandonado há mais de dois anos removido da via pública em Samora Correia 

A retirada de um autocarro abandonado numa zona residencial de Samora Correia encerra um processo que se arrastava há vários anos e que motivou preocupação dos moradores.

O autocarro que esteve abandonado durante mais de dois anos na Rua Alexandre Herculano, em Samora Correia, foi removido na manhã de 11 de Dezembro, numa operação que contou com o recurso a uma grua e o acompanhamento de uma patrulha da GNR.
A viatura pesada encontrava-se estacionada na via pública há vários anos e foi-se degradando progressivamente, tornando-se, sobretudo nos últimos meses, um foco de preocupação para os residentes da zona. De acordo com informação recolhida, o autocarro passou a servir de abrigo a indivíduos desconhecidos, existindo suspeitas de actividades relacionadas com o consumo de estupefacientes, além da acumulação de lixo no local.
O veículo foi transportado para o parque de pesados da Murteira, em Samora Correia, contrariando a intenção inicial de o deslocalizar para a localidade da Coutada Velha. A remoção surge depois de o presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Jorge Paiva, ter admitido a O MIRANTE que o processo “demorou mais do que deveria”, assegurando que a situação ficaria resolvida até ao final do ano. “Não sei porque é que isto não se resolveu antes. Este executivo veio para fazer e resolver problemas, é esse o nosso objectivo”, afirmou então o autarca, sublinhando que o autocarro abandonado era uma das situações pendentes no espaço público da freguesia.
A Junta de Freguesia de Samora Correia revelou que a intervenção foi realizada em colaboração com a Câmara de Benavente e com o apoio das entidades competentes. A autarquia adiantou ainda que a empresa Purgest procedeu à limpeza do local, de forma a assegurar a total recuperação e melhoria do espaço público onde o veículo esteve estacionado vários anos.

