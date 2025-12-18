Continuam as descargas poluentes no rio Alviela

Continuam a ser frequentes as descargas poluentes no rio Alviela. Organizações ambientais pedem medidas urgentes ao Governo.

Após mais um episódio de poluição no rio Alviela, o GEOTA (Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente) e várias outras Organizações Ambientais, incluindo a CLAPA (Comissão de Luta Anti-Poluição do Alviela), o proTEJO - Movimento pelo Tejo, a WWF Portugal, a FAPAS - Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade, a ZERO (Associação Sistema Terrestre Sustentável), a SPEA | BirdLife, a LPN (Liga para a Protecção da Natureza) e a Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza, reforçam a incompatibilidade entre o investimento em actividades de restauro ecológico e os episódios de poluição recorrentes, com consequências graves aos níveis ecológico, social e económico.

A trabalhar no restauro ecológico do rio Alviela desde 2022, a coordenadora do programa Rios Livres GEOTA, Ana Catarina Miranda, salienta que “um problema de base tão grave como os episódios de poluição recorrentes acaba por tornar desajustado o trabalho que fazemos no GEOTA, que foi até premiado a nível internacional, de promover no Alviela a reabilitação fluvial e o reencontro das comunidades com o rio”.

Penélope de Melo, presidente da CLAPA, organização centrada desde 1976 na acção contra a poluição do Alviela, manifesta ser “inaceitável, após meio século de luta, que as descargas no rio Alviela persistam sem haver por parte da administração central resposta eficaz, preventiva e estrutural”. As Organizações Ambientais apelam ao Governo para um compromisso no sentido de salvaguardar a qualidade ecológica do rio Alviela e a qualidade de vida das suas gentes, fazendo jus à importância histórica, cultural e patrimonial deste rio. Consideram essencial que a administração central, através das diversas entidades e competências de actuação, implemente soluções estruturais, com responsabilidades claramente definidas, mecanismos de controle eficazes e prazos de implementação concretos.

As organizações subscritoras apontam para a necessidade de pôr em funcionamento, no Alviela, mecanismos efectivos e transparentes de monitorização, fiscalização e responsabilização. Apontam como imprescindível uma monitorização contínua da qualidade da água, garantindo o acesso público imediato à informação, e a criação de sistemas efectivos de participação pública que permitam o envolvimento das comunidades locais e das Organizações Ambientais, manifestamente preocupadas com os episódios recorrentes de poluição.