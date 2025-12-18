CROA Alenquer suspende adopção de animais durante época natalícia

O Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA) de Alenquer suspendeu as adopções de animais entre 15 de Dezembro de 2025 e 5 de Janeiro de 2026. Esta medida enquadra-se no contexto da época festiva e visa reforçar a importância da adopção responsável, apelando à população para que não ofereça animais como presentes de Natal.

“Durante esta quadra, marcada pela generosidade e pelo espírito de partilha, é comum surgir a intenção de oferecer um animal de estimação. Contudo, um animal não é um bem efémero: é um ser vivo que exige cuidados permanentes, atenção, afecto e disponibilidade, muito para além do entusiasmo momentâneo”, lê-se na nota do município.

O CROA Alenquer recorda que todos os que ponderam adoptar um animal devem reflectir de forma consciente sobre as responsabilidades associadas à adopção, assegurar condições estáveis e duradouras que garantam o bem-estar do animal e evitar decisões precipitadas ou motivadas apenas pelo simbolismo da quadra natalícia. “A adopção de um animal deve ser entendida como um compromisso para a vida, assente na responsabilidade, dedicação e respeito”, sublinha o município.