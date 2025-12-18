Dois feridos em atropelamento com fuga em Samora Correia

Condutor pôs-se em fuga após atropelar duas pessoas na principal avenida de Samora Correia. Atropelamento ocorreu na manhã de terça-feira, 16 de Dezembro.

Duas pessoas ficaram feridas após terem sido atropeladas na manhã desta terça-feira, 16 de Dezembro, na Avenida O Século, em Samora Correia, concelho de Benavente, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional da Protecção Civil da Lezíria do Tejo.

De acordo com a mesma fonte, um dos feridos foi assistido no local e o outro transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. No local estiveram seis operacionais dos Bombeiros de Samora Correia, apoiados por duas ambulâncias e uma patrulha da Guarda Nacional Republicana.