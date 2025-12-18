uma parceria com o Jornal Expresso

Gripe das aves confirmada em exploração de galinhas em Tomar

Só este mês já foram confirmados três focos de gripe aviária no distrito de Santarém.

A gripe das aves foi confirmada numa exploração de galinhas poedeiras em Tomar, subindo para 51 o número de focos detectados este ano. Segundo dados da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), foi confirmado um foco de gripe aviária numa exploração comercial de galinhas poedeiras na freguesia de Paialvo. O subtipo identificado foi o H5N1, que tem sido o mais comum em Portugal. O número total de focos de infecção pelo vírus da gripe aviária subiu agora para 51. Só este mês, já foram confirmados três focos de gripe aviária no distrito de Santarém.
A transmissão do vírus para humanos acontece raramente, tendo sido reportados casos esporádicos em todo o mundo. Contudo, quando ocorre, a infecção pode levar a um quadro clínico grave. A Comissão Europeia actualizou as zonas de protecção e vigilância contra a gripe aviária de alta patogenicidade (GAAP) devido ao aparecimento de 74 novos casos em explorações avícolas dos Estados-membros. Dentro da União Europeia (UE), os países que até agora tiveram explorações afectadas, além de Portugal, são a Alemanha, Bélgica, Bulgária, República Checa, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, França, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Hungria, Países Baixos, Áustria, Polónia e Suécia. Em Espanha não se registaram novos casos e as zonas de protecção e restrição anteriormente delimitadas foram desactivadas no dia 8 de Dezembro. A DGAV tem vindo a alertar para o “alto risco de disseminação” da gripe aviária e determinou o confinamento das aves domésticas em todo o território do continente. Por outro lado, proibiu a realização de feiras, mercados, exposições e concursos de aves de capoeira e aves em cativeiro.

