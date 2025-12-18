uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-18
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.18 1ª página Sociedade Pavilhões em Benavente validados pa ...

Pavilhões em Benavente validados para abrigos temporários 

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Benavente reúne condições consideradas “muito positivas” para a instalação de Locais de Abrigo Temporário (LAT) em situações excepcionais. A conclusão resulta de uma visita técnica realizada ao Pavilhão da Escola Secundária de Benavente e às Camaratas dos Camarinhais, que deixou agradadas as responsáveis da Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo.
A deslocação contou com a presença de técnicas da Unidade de Saúde Pública, elementos do serviço municipal de protecção civil e do serviço de acção social, bem como de um dos assessores da presidente da câmara ligado ao Gabinete de Apoio. O objectivo passou por avaliar a resposta do concelho no âmbito do Plano de Resposta para a Saúde Sazonal – Módulo Inverno 2025-2026. Este plano, elaborado pelo Ministério da Saúde, define medidas para prevenir e minimizar riscos associados às variações sazonais, como por exemplo episódios de frio extremo, surtos de doenças respiratórias e outras ameaças que afectam sobretudo os grupos mais vulneráveis em diferentes épocas do ano, como o Inverno e o Verão.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...