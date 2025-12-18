Politécnico de Tomar promoveu jornadas sobre turismo de desporto e juvenil

O Instituto Politécnico de Tomar acolheu, no dia 12 de Dezembro, a sétima edição das Jornadas de Turismo Cultural e Religioso, este ano dedicadas ao “Turismo de Desporto e Turismo Juvenil”. A iniciativa decorreu no Auditório Dra. Maria do Rosário Mendes Godinho Passos Baeta Neves (sala B121), no campus de Tomar.

O principal objectivo foi promover a reflexão e o debate sobre as novas tendências e oportunidades no sector e fomentar o intercâmbio de ideias, boas práticas e experiências entre profissionais, estudantes e entidades ligadas ao turismo, evidenciando o potencial destes segmentos na dinamização económica e social dos territórios. Segundo a organização, o público juvenil, tradicionalmente menos valorizado nas estratégias de desenvolvimento turístico, assume hoje um papel fundamental enquanto consumidor informado e influenciador nas decisões de viagem das famílias. Reconhecendo a importância crescente deste segmento, as Jornadas procuraram destacar o contributo do Turismo de Desporto e do Turismo Juvenil para a valorização e coesão dos territórios do interior, promovendo a diversificação da oferta turística, a atracção de novos públicos e a sustentabilidade das comunidades locais.

A iniciativa enquadra-se na actividade da Unidade Curricular: Organização e Gestão de Eventos da Licenciatura em Turismo e Gestão do Património Cultural, da Escola Superior de Gestão do Politécnico de Tomar.