2025-12-18
Recolha de resíduos condicionada em Santarém no Natal e Ano Novo

Nos dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro não haverá recolha de resíduos urbanos em Santarém, anunciou o município. A câmara apela à colaboração e compreensão dos munícipes e comerciantes para que acondicionem bem os seus resíduos e não os depositem nos contentores colocados na via pública, nos períodos em que a recolha é suprimida. Pede ainda a colaboração para depositarem os resíduos indiferenciados, em saco fechado, nos dias 23 e 25 de Dezembro e 1 de Janeiro, sempre no período da noite.

