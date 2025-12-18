Vila Franca de Xira despediu-se de Luís Neves Quintelas

Histórico músico e dirigente do Ateneu Artístico Vilafranquense morreu aos 84 anos.

Morreu Luís Neves Quintelas, 84 anos, histórico músico da banda do Ateneu Artístico Vilafranquense. Natural de Vila Franca de Xira, foi funcionário das OGMA durante mais de 35 anos. Iniciou a sua aprendizagem musical no Ateneu a 5 de Junho de 1955, ano em que existiam 26 aprendizes de música no Ateneu Artístico Vilafranquense. Ingressou depois como executante de clarinete na Banda do Ateneu, em 1956. “Foi sempre fiel a este instrumento e na banda, se exceptuarmos um pequeníssimo período em que tocou caixa, foi sempre conhecido como clarinetista”, explica a associação. Desde 1966, e até à primeira década do século XXI, fez sempre parte dos corpos gerentes do Ateneu. Em 1975 fez parte da Comissão Pró-Sede, procurando criar novas e condignas condições para o Ateneu, ao qual dedicou uma grande parte da sua vida. O seu desaparecimento foi sentido na cidade, por ser considerado uma pessoa cordial, amiga, leal e dono de um rigor extremo. Foi músico da banda durante mais de meio século, tendo por isso recebido a medalha dourada de actividade musical. “Foi, durante décadas (desde 1962 até ao século XXI), o Arquivista da Banda, responsável pelo registo e curadoria de milhares de peças musicais (mais de 1500), pelas partituras específicas para cada instrumento, onde com o máximo rigor, esforço e devoção, conservou e organizou tudo para a execução de um bom serviço musical”, recorda a instituição.