Vila Franca de Xira renova selos de desenvolvimento sustentável

Pelo segundo ano consecutivo, o município de Vila Franca de Xira voltou a ser distinguido pela Plataforma ODSlocal com os selos “desempenho” e “dinâmica”, reconhecendo a excelência do trabalho desenvolvido na concretização da Agenda 2030 e dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A entrega das distinções teve lugar a 21 de Novembro, durante a conferência ODSlocal’25 - Horizontes de Inovação: alcançar os objectivos”, realizada no Cadaval, reunindo autarquias e entidades empenhadas em construir territórios mais sustentáveis.

Estes selos distinguem municípios que se destacam não apenas nos indicadores de referência utilizados pela plataforma, mas também pela capacidade de implementar políticas inovadoras com impacto social, económico e ambiental. No caso de Vila Franca de Xira, os resultados reflectem uma estratégia consistente, assente em práticas que promovem um futuro mais inclusivo e resiliente.