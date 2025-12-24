uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-24
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.24 1ª página Cultura e Lazer Cineteatro de Benavente vai receber ...

Cineteatro de Benavente vai receber novos equipamentos de projecção financiados pelo PRR

A modernização tecnológica do Cineteatro de Benavente deu mais um passo com a aprovação, por unanimidade, do relatório final do concurso público que define a empresa responsável pelo fornecimento de novos equipamentos de projecção digital, vídeo e tecnologia complementar.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara Municipal de Benavente aprovou, por unanimidade, a adjudicação da aquisição de equipamentos de projecção digital de cinema (DCP), vídeo e tecnologia complementar para o Cineteatro de Benavente. O investimento insere-se no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e engloba um montante de 137.685 euros, acrescido de IVA.
A decisão resulta da homologação do relatório final do concurso público, apresentado ao executivo municipal após conclusão de todo o procedimento concursal iniciado por deliberação camarária de 6 de Outubro deste ano. Ao procedimento concorreram duas empresas. De acordo com o relatório final, a proposta da Dcinema Unipessoal, Lda., no montante de 137.685 euros, foi considerada a economicamente mais vantajosa, com base no critério de adjudicação centrado exclusivamente no preço. O encargo da adjudicação será suportado por dotação inscrita nas Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal de 2025, correspondendo a um compromisso financeiro global de 169.352 euros, incluindo IVA. A aquisição dos novos equipamentos insere-se na estratégia de valorização e modernização do Cineteatro de Benavente, enquadrada no investimento do PRR destinado à área da cultura.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...