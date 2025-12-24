Cineteatro de Benavente vai receber novos equipamentos de projecção financiados pelo PRR

A modernização tecnológica do Cineteatro de Benavente deu mais um passo com a aprovação, por unanimidade, do relatório final do concurso público que define a empresa responsável pelo fornecimento de novos equipamentos de projecção digital, vídeo e tecnologia complementar.

A Câmara Municipal de Benavente aprovou, por unanimidade, a adjudicação da aquisição de equipamentos de projecção digital de cinema (DCP), vídeo e tecnologia complementar para o Cineteatro de Benavente. O investimento insere-se no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e engloba um montante de 137.685 euros, acrescido de IVA.

A decisão resulta da homologação do relatório final do concurso público, apresentado ao executivo municipal após conclusão de todo o procedimento concursal iniciado por deliberação camarária de 6 de Outubro deste ano. Ao procedimento concorreram duas empresas. De acordo com o relatório final, a proposta da Dcinema Unipessoal, Lda., no montante de 137.685 euros, foi considerada a economicamente mais vantajosa, com base no critério de adjudicação centrado exclusivamente no preço. O encargo da adjudicação será suportado por dotação inscrita nas Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal de 2025, correspondendo a um compromisso financeiro global de 169.352 euros, incluindo IVA. A aquisição dos novos equipamentos insere-se na estratégia de valorização e modernização do Cineteatro de Benavente, enquadrada no investimento do PRR destinado à área da cultura.