Abrantes mantém política fiscal para 2026

Município de Abrantes mantém estratégia fiscal com IMI, derrama e IRS a manterem-se inalterados.

A política fiscal do município de Abrantes para 2026 vai manter a linha aplicada em 2025, sem alterações nas principais taxas municipais. A proposta foi aprovada por maioria na reunião de câmara de 9 de Dezembro, com os votos favoráveis do PS e a abstenção dos vereadores da PSD e do Chega.
O presidente da câmara, Manuel Valamatos, explicou que o executivo optou por não mexer nas taxas, sublinhando que o objectivo é continuar a aliviar a carga fiscal das famílias e das empresas, dentro das limitações do município. No caso do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), a taxa para prédios urbanos mantém-se nos 0,40%, abaixo do limite máximo legal, o que, segundo o autarca, permite devolver às famílias cerca de 600 mil euros. Mantém-se também a redução do IMI em função do número de dependentes no agregado familiar: 30 euros para um dependente, 70 euros para dois e 140 euros para três ou mais, uma medida que Manuel Valamatos diz abranger cerca de 2.500 famílias e que representa uma devolução de aproximadamente 125 mil euros às famílias. A autarquia também continuará a aplicar uma majoração do IMI aos prédios urbanos em ruínas ou degradados e no que diz respeito às empresas vai manter-se a mesma isenção de derrama para as que tenham um volume de negócios até 150 mil euros, abrangendo cerca de 300 empresas. As restantes empresas continuam sujeitas à taxa de 1,5%. Já a participação variável no IRS fica fixada nos 4,5%, permitindo uma devolução de cerca de 180 mil euros aos munícipes, enquanto a taxa municipal de direitos de passagem se mantém nos 0,25%.
Durante o debate, o vereador do PSD, João Morgado, chamou a atenção para o facto de os benefícios no IMI estarem sobretudo associados a agregados com dependentes, deixando de fora famílias jovens na compra da primeira habitação e uma parte significativa da população idosa, que muitas vezes vive sozinha e continua a pagar IMI sem qualquer redução. O social-democrata defendeu que esta é uma reflexão a fazer em futuras políticas fiscais, ao qual Manuel Valamatos garantiu que o executivo está atento às preocupações da oposição, mas explicou que não é possível baixar impostos em todas as frentes ao mesmo tempo. O presidente anunciou que a câmara pretende avançar, já na próxima reunião, com uma proposta para reduzir a taxa ambiental associada à água, uma medida que considera mais universal e com impacto directo em toda a população.

