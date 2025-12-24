ADIRN renova órgãos sociais e aprova plano estratégico para 2026

Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte elegeu os novos órgãos sociais para o quadriénio de 2025–2029 e aprovou, em assembleia geral, o Plano de Actividades e Orçamento para 2026.

A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte elegeu na terça-feira, 16 de Dezembro, os novos órgãos sociais para o quadriénio de 2025-2029 e aprovou ainda o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2026. O acto eleitoral marcou um momento determinante para o futuro da ADIRN, tendo definido a composição da assembleia-geral, do conselho fiscal e do conselho de administração, integrando representantes de municípios, associações empresariais, entidades do sector social e instituições de ensino superior, num modelo de governação assente na cooperação e na diversidade de parceiros.

A assembleia-geral passa a ser presidida pelo Instituto Politécnico de Tomar, representado por Francisco Carvalho, com a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, representada por Rui Serrano, na vice-presidência. O secretariado ficará a cargo da PLÂNTULA – Propagação Vegetal, Lda, com Noémia Faria. No conselho fiscal, a presidência é assumida pela ACISO – Associação Empresarial de Ourém Fátima, representada por Pedro Mafra, integrando ainda este órgão a AGROTEJO – União Agrícola do Norte do Vale do Tejo, com Mário Antunes, e a Junta de Freguesia dos Bugalhos, representada por Luís Filipe Pereira Teteto.

O conselho de administração será liderado pelo município de Ourém, representado por Rui Vital, tendo como vice-presidente o município de Ferreira do Zêzere, com Bruno Gomes. Como vogais foram eleitos os municípios de Alcanena (Rui Anastácio), Tomar (Tiago Carrão), Torres Novas (José Trincão Marques) e Vila Nova da Barquinha (Manuel Mourato), bem como o CRIFZ – Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere, representado por Manuel da Silva António.

O plano de investimento estrutura-se em torno de sete áreas fundamentais de intervenção, incluindo a execução da estratégia DLBC 2030, a conclusão do ciclo do PDR2020, a dinamização económica, social, cultural e turística do território, o apoio ao tecido empresarial, a organização interna da associação e a sustentabilidade financeira. Entre os eixos prioritários destaca-se o Plano de Animação Territorial do Ribatejo Norte, orientado para a valorização dos recursos endógenos, o reforço das redes locais, a promoção do turismo sustentável e de bem-estar e a capacitação das comunidades e dos agentes económicos.