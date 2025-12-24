uma parceria com o Jornal Expresso

Alenquer reforça sensibilização para deposição correcta de resíduos

A Câmara Municipal de Alenquer vai avançar com uma campanha de sensibilização junto dos munícipes, alertando para a necessidade de o lixo ser colocado dentro dos contentores e das ilhas ecológicas. A informação foi avançada pelo vice-presidente do executivo, Paulo Matias (PS), em resposta a João Silva, da Comissão de Moradores do Carregado, que voltou a levantar o problema da recolha de lixo, bem como da deposição de monos e sacos fora dos contentores.
De acordo com Paulo Matias, vão ser colocados cartazes, em várias línguas, junto aos ecopontos, de forma a abranger também a população imigrante. Em simultâneo, serão distribuídos flyers porta-a-porta com informação sobre reciclagem e deposição correcta de resíduos, numa tentativa de mitigar o problema.
O autarca referiu ainda que irá acompanhar a recolha de lixo, no sentido de avaliar o que pode ser melhorado ou, eventualmente, aumentar o número de voltas, sendo o mesmo válido para a recolha de monos. Adiantou também que já foram colocados mais dez contentores na Urbanização da Barrada, no Carregado, acompanhados de um dístico em formato A4 com informações sobre reciclagem.

