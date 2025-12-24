uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-12-24
Loja de Cidadão de Santarém com mais de um milhão de atendimentos em nove anos

A Loja de Cidadão de Santarém, construída no edifício do antigo matadouro da cidade, agrega serviços de nove entidades.

A Loja de Cidadão de Santarém completou nove anos de actividade no dia 19 de Dezembro, tendo garantido desde a sua abertura 1.150.938 atendimentos. Em 2025, registaram-se 120.938 atendimentos, apresentando actualmente uma média de quinhentos atendimentos por dia, informa a Câmara de Santarém. A Loja de Cidadão de Santarém, construída no edifício do antigo matadouro da cidade, agrega serviços de nove entidades: Município de Santarém; Autoridade Tributária; Águas de Santarém; Galp; FLOENE; AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal; IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes; Exército Português; e E-Redes.
Para além da oferta de serviços, a Loja de Cidadão de Santarém tem ainda a responsabilidade pela gestão da rede de Espaços Cidadão, distribuídos pelas diversas freguesias do concelho.

