Mercado de Natal de Alpiarça recebeu “O Mundo do Chocolate”

De 13 a 23 Dezembro o Jardim e Mercado Municipal de Alpiarça recebeu a iniciativa “O Mundo do Chocolate”, 11 dias em que o espaço se transformou num local encantado onde o aroma do chocolate se misturou com o espírito natalício, a alegria das famílias e o talento dos artesãos locais. Entre as várias actividades, há a Fábrica do Chocolate, Pista de Gelo, Comboio de Natal, Casa do Pai Natal, Workshops de Natal, entre outras.