Vila Franca de Xira e Salvaterra de Magos finalistas dos Prémios de Património Ibérico

Entre os 18 finalistas da edição deste ano dos prémios Património Ibérico estão Vila Franca de Xira e Salvaterra de Magos. Vila Franca de Xira marca presença na lista de finalistas com o filme documental “O Passado, Presente no Futuro”, apresentado pelo município. É um projecto que aposta na linguagem audiovisual para aproximar o público do legado histórico e identitário do concelho ribeirinho, evidenciando o esforço contínuo de preservação e divulgação da memória colectiva da comunidade.
Já Salvaterra de Magos chegou à final com o projecto de reabilitação e restauro da Igreja da Misericórdia de Salvaterra de Magos, promovida pelo Fundo Rainha D. Leonor. A obra devolve dignidade a um dos mais importantes monumentos religiosos e históricos do concelho, sendo reconhecida pela sua relevância patrimonial e pelo impacto na vivência cultural e espiritual local.
Além destes dois projectos ribatejanos, a lista de finalistas integra iniciativas de várias instituições nacionais. Os prémios são promovidos pela plataforma património.pt e visam dar visibilidade a boas práticas de preservação e promoção do património comum a Portugal e Espanha.

