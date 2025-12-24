uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-24
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.24 1ª página Sociedade Abrantes reforça mobilidade com nov ...

Abrantes reforça mobilidade com nova linha de transportes entre Rossio e Alferrarede

A denominada Linha Azul arrancou a 2 de Dezembro e responde a uma reivindicação e desejo antigo da população de Abrantes.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara Municipal de Abrantes destacou na reunião camarária a entrada em funcionamento da nova Linha Azul, que desde o dia 2 de Dezembro estabelece a ligação directa entre Alferrarede e Rossio ao Sul do Tejo, reforçando assim a mobilidade entre as localidades. De acordo com o presidente da câmara, Manuel Valamatos, esta ligação vem colmatar uma falha antiga na rede de transportes públicos, uma vez que até agora existiam apenas linhas entre Abrantes–Rossio e Abrantes–Alferrarede, faltando a ligação directa entre as duas povoações. O objectivo passa também por facilitar o acesso às estações ferroviárias, ao Tagusvalley – Parque de Ciência e Tecnologia, bem como promover a circulação entre os dois polos urbanos, explicou o autarca.
O presidente sublinhou ainda que a criação da Linha Azul foi possível através da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, sem aumento de custos na gestão dos transportes públicos, apelando à utilização do serviço por parte da população para garantir a sua continuidade. “Qualquer uma destas linhas merece ser observada com atenção pelos cidadãos, de modo a ser melhorada a valorização dos próprios trajectos e os horários, assim como a sua frequência”, acrescentou. A informação foi complementada pelo vereador Luís Dias (PS), que destacou a componente tecnológica associada à nova linha. Segundo o autarca, os trajectos dos autocarros estão disponíveis em tempo real nos mupis digitais, na aplicação Abrantes 360, nos abrigos de passageiros e nos equipamentos instalados no âmbito do Bairro Comercial Digital, permitindo aos munícipes e visitantes saber onde se encontram os autocarros e o tempo de espera em cada paragem. Também o vereador João Morgado (PSD) saudou a entrada em funcionamento da Linha Azul, considerando-a uma resposta a um anseio antigo da população e um serviço público essencial para quem depende dos transportes no dia-a-dia.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...