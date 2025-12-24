Abrantes reforça mobilidade com nova linha de transportes entre Rossio e Alferrarede

A denominada Linha Azul arrancou a 2 de Dezembro e responde a uma reivindicação e desejo antigo da população de Abrantes.

A Câmara Municipal de Abrantes destacou na reunião camarária a entrada em funcionamento da nova Linha Azul, que desde o dia 2 de Dezembro estabelece a ligação directa entre Alferrarede e Rossio ao Sul do Tejo, reforçando assim a mobilidade entre as localidades. De acordo com o presidente da câmara, Manuel Valamatos, esta ligação vem colmatar uma falha antiga na rede de transportes públicos, uma vez que até agora existiam apenas linhas entre Abrantes–Rossio e Abrantes–Alferrarede, faltando a ligação directa entre as duas povoações. O objectivo passa também por facilitar o acesso às estações ferroviárias, ao Tagusvalley – Parque de Ciência e Tecnologia, bem como promover a circulação entre os dois polos urbanos, explicou o autarca.

O presidente sublinhou ainda que a criação da Linha Azul foi possível através da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, sem aumento de custos na gestão dos transportes públicos, apelando à utilização do serviço por parte da população para garantir a sua continuidade. “Qualquer uma destas linhas merece ser observada com atenção pelos cidadãos, de modo a ser melhorada a valorização dos próprios trajectos e os horários, assim como a sua frequência”, acrescentou. A informação foi complementada pelo vereador Luís Dias (PS), que destacou a componente tecnológica associada à nova linha. Segundo o autarca, os trajectos dos autocarros estão disponíveis em tempo real nos mupis digitais, na aplicação Abrantes 360, nos abrigos de passageiros e nos equipamentos instalados no âmbito do Bairro Comercial Digital, permitindo aos munícipes e visitantes saber onde se encontram os autocarros e o tempo de espera em cada paragem. Também o vereador João Morgado (PSD) saudou a entrada em funcionamento da Linha Azul, considerando-a uma resposta a um anseio antigo da população e um serviço público essencial para quem depende dos transportes no dia-a-dia.