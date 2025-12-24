Aparato policial para notificar moradores de construções ilegais em Santarém
Foi com um grande aparato que a fiscalização municipal da Câmara de Santarém começou na manhã de segunda-feira, 22 de Dezembro, a notificar quem vive em barracas e construções ilegais na zona das Assacaias, entre Santarém e Alcanhões. A autarquia informou as pessoas que têm de abandonar o espaço e limpar os terrenos.
As notificações foram entregues com um contingente policial que acompanhou os fiscais da câmara. Esta situação está também relacionada com a construção da Variante das Assacaias, que irá suprimir a passagem de nível da Senhora da Saúde na Linha do Norte.
