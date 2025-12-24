Atrair novos alunos para Escola Superior de Tecnologia de Abrantes é prioridade

Autarcas de Abrantes debateram estratégias para atingir a meta dos mil alunos anunciada pelo presidente da câmara para a nova Escola Superior de Tecnologia. Manuel Valamatos afirmou que a nova infraestrutura será determinante para reforçar a competitividade da escola.

A estratégia para o futuro da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes (ESTA) marcou o debate político na discussão do orçamento municipal, com a vereadora Ana Oliveira (PSD) a levantar dúvidas sobre a estratégia do município em atrair alunos e responder ao tecido empresarial do concelho. O presidente da câmara, Manuel Valamatos, garantiu que a construção da nova escola é uma viragem estrutural depois de 25 anos de “promessas adiadas”.

Durante a reunião de 9 de Dezembro, a vereadora sublinhou que o partido não é contra a ESTA e frisou o apoio ao ensino superior em Abrantes, mas defendeu que é essencial alinhar os cursos com a realidade económica local e com as ofertas técnico-profissionais existentes no concelho, afirmando não existir uma estratégia clara para atingir a meta de mil alunos anunciada pelo presidente da câmara. “Qual é a nossa estratégia para atrairmos esses mil alunos e para garantir que o nosso tecido empresarial vai tirar partido dos que vêm para cá estudar? Porque é isso que precisamos para evoluir e sair deste marasmo em que nos encontramos há anos”, salientou.

Manuel Valamatos rejeitou a ideia de que Abrantes viva num “marasmo” e enquadrou as dificuldades da ESTA num problema mais amplo dos politécnicos do interior face à concorrência do litoral. O presidente explicou que a nova escola resulta de um processo do Politécnico de Tomar para aumentar a competitividade, lembrando que durante décadas se exigiu mais alunos e mais cursos sem existirem condições adequadas no edifício actual. Defendeu que a obra, já em curso, representa um “abanão” decisivo e permitirá exigir mais cursos e maior capacidade de atracção. “Isto já não é uma promessa, deixámos de ter promessas para termos uma obra estruturante e importantíssima, quer para Abrantes, quer para a região”, sublinhou. Manuel Valamatos reforçou que o município está a cumprir a sua parte ao concretizar uma obra prometida há 25 anos, defendendo que a nova ESTA será determinante para reforçar a competitividade de Abrantes no Ensino Superior.

Recorde-se que, no início do ano, o executivo municipal aprovou o lançamento do concurso para a construção da nova Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, um investimento de 6,5 milhões de euros, com comparticipação comunitária de 85%. A obra será instalada no Tagusvalley – Parque de Ciência e Tecnologia de Abrantes, com um prazo de execução de 1.020 dias.