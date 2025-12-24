Azambuja contrata serviços limpeza para libertar assistentes operacionais das escolas

Contratação de serviços de limpeza para escolas do concelho, no valor de 18.600 euros, tem como propósito libertar as funcionárias das escolas dessa tarefa para que possam estar mais livres para apoio aos alunos.

A Câmara Municipal de Azambuja decidiu contratar, por ajuste directo, serviços de higiene e limpeza para três estabelecimentos de ensino do concelho, no valor de 18.600 euros. De acordo com informação do portal de contratos públicos Base.Gov, o serviço será prestado na Escola Básica de Azambuja, Escola Básica Vale Aveiras e Escola Básica de Manique do Intendente.

Em reunião pública camarária, o presidente do município, Silvino Lúcio (PS), admitiu que esta é uma medida, inicialmente proposta pelo PSD na sua candidatura, que os socialistas decidiram pôr em marcha. “Nem sempre as ideias do PSD são más e quando são boas aceitamo-las de bom grado”, disse o autarca do PS, acrescentando que o procedimento terá efeito no próximo orçamento municipal e no próximo ano.

O socialista respondia à vereadora Margarida Lopes que questionou se aquele contrato dizia respeito ao serviço de limpeza nas escolas e lembrou que o PSD tinha como proposta na candidatura a contratação de uma empresa para fazer a limpeza nas escolas com o objectivo de “libertar assistentes operacionais destas tarefas e para darem apoio aos alunos e professores”.