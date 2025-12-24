Concurso abre 606 vagas para médicos e reserva seis para Lezíria e Médio Tejo

O Ministério da Saúde abriu concurso para o preenchimento de 606 vagas destinadas a médicos especialistas recém-formados, das quais seis estão afectas às Unidades Locais de Saúde (ULS) da Lezíria do Tejo e do Médio Tejo, segundo despachos publicados em Diário da República. Do total de vagas abertas, 447 destinam-se à área hospitalar, 142 a Medicina Geral e Familiar e 17 à área da Saúde Pública.