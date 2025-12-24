Mente (pouco) brilhante do Entroncamento suspeito de atentado nos EUA foi o melhor aluno do secundário em Torres Novas

Cláudio Valente foi aluno brilhante no Entroncamento e em Torres Novas, mas acabou por tirar a própria vida aos 48 anos, uma semana depois de um tiroteio que matou dois estudantes e do assassinato do seu antigo colega Nuno Loureiro, que era o actual director do MIT.

Quem o conheceu fala de Cláudio Neves Valente como um homem pacato, reservado e que gostava de viver no seu canto. Embora fosse uma pessoa isolada, gostava de pertencer a alguns grupos, nomeadamente aos dos jogos de vídeo e grupos relacionados com certas disciplinas predilectas. O suspeito de matar o físico Nuno Loureiro, actual director do MIT e antigo colega de Cláudio Valente, nasceu em Torres Novas mas foi no Entroncamento que cresceu e viveu até ingressar no ensino superior. As imagens de videovigilância não deixaram dúvidas à polícia norte-americana de que Cláudio Valente é o principal suspeito da morte de Nuno Loureiro e também responsável pelo tiroteio na Universidade de Brown, que causou a morte a dois estudantes. Cláudio Valente esteve em fuga durante cerca de uma semana, tendo sido encontrado morto num armazém na noite de quinta-feira, 18 de Dezembro, pela polícia.

Aparentemente há vários anos que amigos e familiares nada sabiam sobre Cláudio Valente, que estava há vários anos a viver nos Estados Unidos da América. Cresceu no Entroncamento, onde fez o ensino básico na escola Rui de Andrade e o 10.º ano na escola secundária do Entroncamento. Depois saiu para Torres Novas para fazer o resto do ensino secundário na Escola Maria Lamas, onde foi considerado o melhor aluno e elogiado por muitos professores e funcionários. Algumas pessoas que privaram com ele dizem que era uma pessoa muito discreta, isolada e reservada. Era bom aluno e gostava muito de informática e de jogos de vídeo. As notas brilhantes na disciplina de Física, acabaram por levá-lo a concorrer em diversas olimpíadas, em Portugal e no estrangeiro.

Cláudio Monteiro licenciou-se no Instituto Superior Técnico, entre 1995 e 2000, com a melhor nota do curso. Chegou a ser monitor na instituição, mas terá saído devido a um processo disciplinar. Entretanto, em 2001, foi aceite num programa de doutoramento numa das mais prestigiadas universidades do mundo, mas acabou por não o concluir. Cláudio Valente chegou a ter vida profissional em Portugal, mas não foi muito duradoura. Também nos Estados Unidos pouco se sabe sobre a vida profissional do ribatejano.

As autoridades encontraram Cláudio Neves Valente morto num armazém em New Hampshire. A autópsia determinou que Neves Valente morreu na terça-feira anterior, no mesmo dia em que Nuno Loureiro, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, morreu num hospital. As autoridades acreditam Cláudio Valente entrou numa sala do edifício de Engenharia da Universidade de Brown, na manhã do dia 13 de Dezembro, onde se realizavam nesse momento os exames finais da “Ivy League”, e disparou contra os alunos indiscriminadamente, conseguindo fugir logo em seguida. Matou duas pessoas e outras dez ficaram feridas. Dois dias depois, assassinou Nuno Loureiro à porta de casa, em Boston, com quatro tiros.