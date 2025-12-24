uma parceria com o Jornal Expresso

Morte de jovem atleta deixa o Sardoal de luto
Leonor Dias - foto DR

Leonor Dias era jogadora de futebol de “Os Lagartos” de Sardoal e faleceu aos 18 anos, num acidente de viação.

O futebol distrital está a viver um momento de profunda tristeza após o falecimento de Leonor Dias, atleta do GDR “Os Lagartos” de Sardoal, que faleceu na noite de 18 de Dezembro aos 18 anos, vítima de acidente de viação na EN2, no Sardoal. A jovem começou o seu percurso no futebol muito cedo, desde os escalões de benjamins, destacando-se pela sua dedicação e entusiasmo. Ao longo de seis épocas, vestiu a camisola do clube com orgulho, deixando uma marca significativa no futebol feminino local.
A atleta integrou ainda as selecções distritais, representando o distrito de Santarém nos escalões de Futebol 7 Sub-14, Futebol 9 Sub-15 e Futebol 9 Sub-16 Feminino e disputou a Liga de Prata do Torneio Interassociações de Futebol 9 Sub-16 Feminino na época 2021-22.
Em comunicado publicado nas redes sociais, o GDR “Os Lagartos” prestou homenagem à jovem, lembrando-a como “uma atleta que sempre representou o clube com dedicação, alegria e espírito desportivo deixando uma marca indelével em todos os que com ela conviveram, dentro e fora do campo”. A Associação de Futebol de Santarém também veio publicamente manifestar o seu pesar, unindo-se ao clube e à família da jovem nesta fase de luto e recordando-a como um exemplo de paixão e dedicação ao futebol distrital.

