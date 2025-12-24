Muro em Coruche cede após anos de alertas

O muro de um terreno situado na rotunda que é ponto de ligação entre as estradas nacionais 114 e 114-3, em Coruche, cedeu na noite de 9 de Dezembro, invadindo parcialmente a faixa de rodagem da Avenida Nossa Senhora do Castelo. A situação não causou danos em viaturas nem feridos, apesar de se tratar de uma das vias mais movimentadas da vila. No local estiveram equipas da Protecção Civil Municipal e da GNR, que procederam ao desvio do trânsito e à remoção dos detritos. A derrocada ocorreu após sucessivos alertas feitos por munícipes e eleitos locais ao longo dos últimos anos. O mais recente foi deixado na reunião de câmara de 3 de Dezembro pelo vereador Osvaldo Ferreira, que chamou a atenção para o agravamento do risco com a aproximação do período de chuvas. O presidente da Câmara de Coruche, Nuno Azevedo, assegurou que o assunto estava a ser acompanhado pelos serviços municipais e pela Protecção Civil, estando questões pendentes da “tramitação legal” relacionadas com o proprietário daquele muro. O autarca garantia, porém, que o município iria “intervir”, algo que à data Nuno Azevedo dizia ser “inevitável”. Certo é que dias depois o muro, localizado junto ao café Pescador, veio abaixo. Há vários anos que era motivo de discussão em reuniões do executivo, sem que tivesse sido possível resolver a situação junto do proprietário do imóvel.