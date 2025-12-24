uma parceria com o Jornal Expresso

Preso por violência doméstica sobre os pais em Ourém

A GNR deteve um homem de 39 anos, por violência doméstica, no concelho de Ourém. Durante uma investigação por violência doméstica, os militares realizaram diligências que permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre os seus progenitores de 79 e 72 anos. Presente no Tribunal Judicial de Santarém, o detido foi sujeito à medida de coacção de prisão preventiva. A GNR vinca que a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade colectiva.

