Preso por violência doméstica sobre os pais em Ourém

A GNR deteve um homem de 39 anos, por violência doméstica, no concelho de Ourém. Durante uma investigação por violência doméstica, os militares realizaram diligências que permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre os seus progenitores de 79 e 72 anos. Presente no Tribunal Judicial de Santarém, o detido foi sujeito à medida de coacção de prisão preventiva. A GNR vinca que a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade colectiva.