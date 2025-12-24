uma parceria com o Jornal Expresso

2025-12-24
Requalificação dos Charquinhos em Almeirim ficou 101 mil euros mais cara

As obras do Jardim dos Charquinhos, em Almeirim, ficaram cerca de 101 mil euros mais caras do que o contrato assinado com a empresa Construtora Estradas do Douro 3, Lda., que previa um custo de 720.026€. Na conta final da empreitada lançada pelo anterior executivo, que agora foi apresentada à câmara liderada por Joaquim Catalão, a soma entre os trabalhos contratuais e os trabalhos complementares, diminuindo os trabalhos a menos dá um total de 821.357€.
Segundo as contas apuradas da obra que marcou a última inauguração de Pedro Ribeiro, em vésperas de sair da câmara por limitação de mandatos, num dia de chuva intensa com uma cerimónia a correr, os trabalhos complementares ficaram em 101.920€. Foram deduzidos 21.353€ de trabalhos a menos e foi feita uma revisão de preços que onerou também a empreitada em 20.764€.
Esta foi a segunda requalificação do segundo jardim mais antigo da cidade, construído após as primeiras eleições livres, na sequência da revolução do 25 de Abril de 1974. O espaço passou a ter menos relva e os arruamentos passaram a ser em calçada em vez da terra batida, destacando-se mais zonas com flores. A generalidade das árvores foi mantida e o jardim passa também a estar ligado ao novo espaço multiusos IVV, incluindo um novo parque de estacionamento entre o jardim e o Centro Escolar dos Charcos.

