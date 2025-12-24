Ribafria e Pereiro de Palhacana lança projecto para combater a solidão dos idosos

A União das Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana vai avançar com o projecto “Amigos por Perto”, iniciativa dedicada à população sénior, sobretudo àqueles que vivem sozinhos ou se encontram mais isolados. O objectivo passa por combater a solidão e promover o envelhecimento activo através de visitas regulares e momentos de convívio.

O projecto assenta na participação de voluntários da comunidade, que serão responsáveis por acompanhar os seniores, oferecendo companhia, escuta e pequenos gestos que podem fazer a diferença no dia-a-dia. A união das freguesias apela à colaboração dos habitantes, quer através da inscrição como voluntários, quer sinalizando idosos que possam beneficiar deste apoio.

Qualquer pessoa pode ajudar, disponibilizando tempo para visitas ou indicando casos de idosos isolados na área geográfica da freguesia. “Amigos por Perto” pretende ser, nas palavras da autarquia, “um gesto de amizade capaz de tornar a vida de alguém mais feliz”.