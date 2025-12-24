uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025.12.24 1ª página Sociedade Sexagenário detido por violência do ...

Sexagenário detido por violência doméstica em Samora Correia

Um homem de 60 anos foi detido no dia 17 de Dezembro, em Samora Correia, concelho de Benavente, por suspeita de violência doméstica, tendo ficado em prisão preventiva após ser presente a tribunal, informou o Comando Territorial de Santarém da GNR. A detenção foi efectuada por militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), no âmbito de uma investigação relacionada com violência doméstica, que permitiu apurar que o suspeito exercia violência física sobre a vítima, a sua ex-companheira, de 29 anos.

