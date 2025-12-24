uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025.12.24 1ª página Sociedade USF Planalto em Santarém distinguid ...

USF Planalto em Santarém distinguida com certificação de qualidade “Bom”

Para os responsáveis a certificação é o reflexo do trabalho, da dedicação e do compromisso diário de uma equipa que acredita no que faz e nas pessoas que serve.

A Unidade de Saúde Familiar (USF) Planalto, integrada na Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, foi distinguida com a certificação de qualidade de nível “Bom”, atribuída pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) segundo o modelo da Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). A distinção foi assinalada numa cerimónia simbólica realizada na terça-feira, 16 de Dezembro, que incluiu a afixação pública da placa de certificação. Na ocasião, a coordenadora da USF Planalto, Laurinda Leitão, considerou que a certificação “representa muito mais do que um reconhecimento formal”, sendo “o reflexo do trabalho, da dedicação e do compromisso diário de uma equipa que acredita no que faz e nas pessoas que serve”. Destacou ainda que o resultado alcançado é fruto de um percurso colectivo, marcado pelo esforço, pela perseverança e por um forte espírito de equipa.
O presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, sublinhou que a certificação “não é um ponto de chegada, mas o início de um compromisso permanente de melhoria contínua, com impacto directo na qualidade dos cuidados prestados à população”. Também o presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, felicitou a equipa da USF Planalto, referindo que “este reconhecimento reforça a confiança da população nos cuidados de saúde prestados e evidencia o valor dos profissionais”, reiterando o empenho do município na criação de melhores condições para a fixação de profissionais de saúde e na melhoria das infraestruturas. A certificação foi concedida em Setembro de 2024 e é válida por um período de cinco anos.

