Antigo Centro de Saúde de Vialonga vai ser transformado em biblioteca

Antigas instalações de saúde em Vialonga não serviam para os serviços clínicos e estavam num estado avançado de degradação, merecendo há muito queixas de utentes e profissionais. Agora o espaço, que esteve fechado vários anos, vai ter uma nova vida, numa intervenção estimada em mais de um milhão de euros.

Corredores estreitos, gabinetes apertados, escadas de acesso à sala de espera íngremes e infiltrações e bolores: estes eram os principais problemas que profissionais e utentes enfrentavam nas antigas instalações do Centro de Saúde de Vialonga, que depois de vários anos fechadas vão agora ser alvo de obra para as adaptar para servirem de nova biblioteca da vila. A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou a abertura do procedimento administrativo para lançar um concurso público para um contrato de empreitada destinado a requalificar o espaço, cujo preço base é de 1.300.000 euros, acrescido de IVA, com um prazo de execução de 365 dias.

A empreitada incide sobre a requalificação das antigas instalações da Unidade de Saúde Familiar Villa Longa, situadas em fracções autónomas de propriedade municipal, localizadas no piso 0 e no piso -1 do edifício situado na Avenida dos Bombeiros Voluntários, nº 1, em Vialonga, conhecido pelo antigo lote nº 19 da Rua Professor Reinaldo dos Santos.

A intervenção prevê, segundo a proposta agora aprovada em reunião de câmara por unanimidade, a remodelação e adaptação do espaço, com área total de 1.232 metros quadrados, distribuídos por dois pisos, anteriormente ocupado pela USF, com o objectivo de acolher novas valências, tipologias e serviços públicos municipais de utilização geral e colectiva.

Entre as valências destacam-se a criação da biblioteca municipal de Vialonga, localizada no piso 0, com um espaço de serviços de apoio à comunidade no piso -1, vocacionado para o apoio psicossocial de proximidade à população. Por fim, no mesmo piso, será concretizado o primeiro FabLab de Vialonga (Fabrication Laboratory), direcionado para a implementação de projectos que contribuam para a sustentabilidade social, económica, cultural e ambiental, em prol do desenvolvimento das comunidades.