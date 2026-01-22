“Aqui Há Biodiversidade” envolveu mais de mil alunos na Póvoa de Santa Iria

Mais de mil alunos da Póvoa de Santa Iria participaram na actividade de educação ambiental “Aqui Há Biodiversidade”, promovida pela Câmara de Vila Franca de Xira, entre os dias 5 e 9 de Janeiro, na Escola Básica e Secundária D. Martinho Vaz de Castelo Branco.