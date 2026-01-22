uma parceria com o Jornal Expresso

Azambuja avança com concurso público para reabilitação energética da EB1 de Aveiras de Cima

Intervenção na EB1 de Aveiras de Cima insere-se na estratégia municipal de modernização do parque escolar do concelho.

A Câmara Municipal de Azambuja vai lançar um concurso público para a empreitada de reabilitação energética da Escola Básica do 1.º Ciclo de Aveiras de Cima, após a ratificação de um despacho do presidente, Silvino Lúcio, aprovada na reunião do executivo realizada a 6 de Janeiro. A intervenção insere-se na estratégia municipal de modernização do parque escolar do concelho, num contexto em que o município assumiu, nos últimos anos, um papel mais activo na gestão e requalificação dos estabelecimentos de ensino, no âmbito do processo de descentralização de competências na área da Educação.
O projecto tem como objectivo melhorar o conforto térmico e a eficiência energética do edifício, respondendo a necessidades identificadas na escola de Aveiras de Cima, uma das freguesias com maior pressão demográfica do concelho e com uma comunidade escolar em crescimento. O investimento previsto é de cerca de 808 mil euros e tem um prazo de execução de 365 dias. Durante a mesma reunião, o executivo municipal aprovou o projecto de arquitectura e das especialidades, bem como o programa do procedimento e o respectivo caderno de encargos. Foi igualmente nomeado o júri responsável pela condução do concurso público.

