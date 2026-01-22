Insignare entregou diplomas e certificados a formandos

O Centro Qualifica e o Centro de Formação Contínua da Insignare realizaram, no dia 9 de Janeiro, a cerimónia de entrega de diplomas e certificados aos adultos que concluíram com êxito os seus percursos de qualificação e formação. A sessão, que teve lugar no Teatro Municipal de Ourém, começou com a entrega de certificados aos adultos que concluíram os seus Processos RVCC - Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, de nível Básico, Secundário e Profissional, no Centro Qualifica. A cerimónia contou com a presença do director executivo da Insignare, Pedro Major, do director de departamento de qualificação de adultos da ANQEP, Miguel Silva, do presidente da Assembleia Municipal de Ourém, João Moura, e do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque. A Insignare deixou um agradecimento especial aos formandos Hélia Reis e Ricardo Pereira, pela partilha do seu testemunho na cerimónia. Os formandos concluíram o Processo RVCC Escolar no Centro Qualifica e frequentaram as acções de formação de curta duração no CFC. A cerimónia contou ainda com um momento musical interpretado pela jovem Ana Carolina Moleiro, que foi aluna da Escola de Hotelaria de Fátima e vencedora do concurso Revela-te, promovido pela Câmara de Ourém.