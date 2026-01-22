Obras dos SMAS no Bairro dos Quintais concluídas em Janeiro

Câmara de Vila Franca de Xira garante que os trabalhos dos SMAS vão ficar concluídos no final do mês no Bairro dos Quintais, na Póvoa de Santa Iria.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira diz que as obras dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) no Bairro dos Quintais, na Póvoa de Santa Iria, ficarão “totalmente concluídas” no decorrer do mês de Janeiro, com a elevação das caixas dos SMAS para o nível da estrada. A autarquia sublinha que o “fundamental” da intervenção ficou concluído no dia 15 de Dezembro de 2025.

Recorde-se que, tal como noticiámos, os moradores do Bairro dos Quintais lamentaram a demora na empreitada dos SMAS. Os residentes queixaram-se de não poder estender roupa devido ao pó da obra, de gastarem mais água para limpar os portões das suas casas e o chão, de terem ficado sem Internet, telefone e televisão e de, durante os trabalhos, terem chegado a cair cabos e estruturas que danificaram a parede de uma das habitações.