Recta do Cabo com circulação alternada à noite durante seis meses

O trânsito automóvel na Estrada Nacional 10 (EN10), na Recta do Cabo, entre o Porto Alto e Vila Franca de Xira, vai estar condicionado durante um período estimado de seis meses. O condicionamento da circulação automóvel deve-se a trabalhos de reabilitação da passagem hidráulica sobre a Vala do Toiro, localizada ao quilómetro 113,627, no concelho de Vila Franca de Xira. Para a execução da empreitada, será necessário implementar condicionamentos ao tráfego em período nocturno, com a circulação a processar-se de forma alternada e regulada por semáforos. As restrições decorrem entre as 22h00 e as 06h00, com início a partir de 13 de Janeiro.

No âmbito da intervenção, será suprimida uma das vias de circulação num troço com cerca de 300 metros. A IP apela à compreensão dos automobilistas para os eventuais transtornos provocados pelos condicionamentos de trânsito.