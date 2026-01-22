uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-22
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.22 1ª página Política Recta do Cabo com circulação altern ...

Recta do Cabo com circulação alternada à noite durante seis meses

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O trânsito automóvel na Estrada Nacional 10 (EN10), na Recta do Cabo, entre o Porto Alto e Vila Franca de Xira, vai estar condicionado durante um período estimado de seis meses. O condicionamento da circulação automóvel deve-se a trabalhos de reabilitação da passagem hidráulica sobre a Vala do Toiro, localizada ao quilómetro 113,627, no concelho de Vila Franca de Xira. Para a execução da empreitada, será necessário implementar condicionamentos ao tráfego em período nocturno, com a circulação a processar-se de forma alternada e regulada por semáforos. As restrições decorrem entre as 22h00 e as 06h00, com início a partir de 13 de Janeiro.
No âmbito da intervenção, será suprimida uma das vias de circulação num troço com cerca de 300 metros. A IP apela à compreensão dos automobilistas para os eventuais transtornos provocados pelos condicionamentos de trânsito.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...